Dragon Ball: l'albero genealogico di Goku, spiegato nel dettaglio

L'eroismo di Goku, e i canoni caratteriali che ne hanno contraddistinto la personalità, rappresentano l'estensione stessa dei valori dei suoi familiari. Come una spugna, il protagonista di Dragon Ball assorbe i valori dei suoi consanguinei, al punto che l'albero genealogico del guerriero si configura come lo specchio della sua identità.

Se in Dragon Ball i primi compagni di Goku ne hanno modellato l'eroismo, i legami di sangue – o comunque acquisiti – hanno illustrato sin da subito al saiyan il percorso da seguire, non tanto dal punto di vista narrativo, ma soprattutto per quel che riguarda la sfera etica e morale del guerriero. Basti pensare, in tal senso, all'affetto mostratogli quando era in fasce dai suoi genitori naturali, oppure al primo uomo che Goku è arrivato a percepire come una figura parenterale: ovvero il Nonno Gohan. Sin dal momento in cui l'anziano combattente lo ha udito gemere nella cesta di bambù in prossimità del Monte Paozu, il vecchio monaco si è configurato agli occhi del piccolo alieno come il riferimento pedagogico assoluto, quale l'uomo a cui ispirarsi, sia come combattente che come essere umano. E non è un caso che sia stato proprio il Nonno Gohan ad iniziarlo alle arti marziali, dischiudendo al giovane saiyan la via da seguire per arrivare a porsi come il protettore futuro dei terresti e del pianeta.

La personalità di Goku, però, non è mutuata solo dagli insegnamenti di Son Gohan, ma è da ricondurre alle sue stesse radici genealogiche. Per quanto il padre Bardack si sia profuso in una miriade di genocidi, essendo alla mercé di Freezer e del Re Vegeta, ogni sua azione era finalizzata a tutelare l'incolumità del figlio, oltre a preservare il suo futuro. Del resto, in quanto appartenente alla razza saiyan, Bardack non conosceva altro modo per affermare la propria soggettività se non attraverso l'esercizio della forza. Ma nel momento stesso in cui è venuto a conoscenza dei reali piani dell'Imperatore Galattico, il guerriero è arrivato volontariamente a sacrificare la propria vita (e soprattutto, il suo onore saiyan) pur di allontanare il figlio da un pianeta in piena devastazione.

Stesso discorso, poi, va avanzato per la moglie di Bardack, nonché madre naturale di Goku: ovvero Gine. Classificata come soldato di basso livello, l'unico ruolo che la donna poteva esercitare in una società di guerrieri era quello della subalterna. A lei spettavano i compiti più degradanti ed umilianti, proprio perché agli occhi della collettività non meritava il beneficio della solidarietà. Solamente Bardack, trascendendo le regole gerarchiche su cui era fondata la razza saiyan, l'ha vista come un individuo di valore: tanto che nell'istante in cui il marito le ha rivelato i piani diabolici di Freezer, è stata lei stessa a consentire al piccolo Goku di fuggire: mostrandogli quel sentimento d'amore su cui poi l'eroe avrebbe basato il proprio sistema di valori.

E si arriva così a Z. Dopo essersi sposato con Chi-Chi, la quale rinuncia al suo ruolo di Principessa del Monte Padella (portando con sé anche il padre, lo Stregone del Toro) per creare una famiglia con un individuo allergico a qualsiasi liturgia istituzionale come Goku, ecco che il saiyan si trova davanti ad una rivalutazione totale delle proprie origini in concomitanza con l'arrivo sulla Terra del fratello. Come abbiamo visto nell'articolo in cui analizziamo cosa rende Radish un personaggio così nevralgico in Dragon Ball, la presentazione del guerriero sottende di per sé un evento che porta il racconto a compiere un vero e proprio salto di paradigma, il cui catalizzatore è da ritrovare proprio nell'esplicitazione del legame fraterno che lo lega al protagonista.

Fino a quel momento, infatti, sul passato di Goku, e in particolare sulla reale natura genetica dell'eroe, non era mai stata gettata veramente luce. Il guerriero, seppur considerato un'anomalia tra gli amici terrestri, non era comunque più “anormale” delle varie figure mostruose con cui si interfacciava di volta in volta nella parte iniziale del manga. Ma è nell'istante in cui Radish si presenta come “fratello di sangue” del protagonista, rivelandogli di appartenere alla razza guerriera (e perlopiù sterminata) dei saiyan, che Goku prende una coscienza completamente nuova di sé stesso, con il manga che pone in essere le fondamenta di quegli sviluppi evolutivi su cui poi si sarebbero basati tutti i livelli di forza, le trasformazioni e, per estensione, le logiche future dell'opera.

Dopo l'avvento di Radish, ogni riflessione relativa a Goku e alla sua progenie ha dovuto cambiare di segno, tanto che personaggi come Gohan (il cui nome è ripreso dal Nonno) e Goten avrebbero generato il proprio potenziale a partire dagli stessi ibridismi cellulari che li contraddistinguono. E come abbiamo osservato nell'articolo in cui ripercorriamo i motivi che hanno spinto Toriyama a smettere di disegnare Dragon Ball all'apice della sua popolarità, nelle intenzioni iniziali del mangaka il primogenito di Goku si sarebbe dovuto equiparare a vero testimone ed erede dell'eroismo paterno: non solo nelle vesti di guerriero, ma anche in qualità di protagonista dell'opera.

Se il secondogenito Goten è stato spesso relegato ai margini della narrazione - soprattutto nel post-Z - lo stesso non lo si può affermare per la figlia di Gohan: ovvero la piccola Pan. La nipote di Goku, come è noto, occupa una posizione abbastanza singolare nell'universo di Dragon Ball, dal momento che è entrata definitivamente nell'immaginario collettivo grazie ad una serie “collaterale” come GT, nonostante fosse già presente nel canone codificato da Toriyama.

E come abbiamo visto nell'articolo in cui analizziamo il futuro di Pan nel prosieguo di Dragon Ball Super, non è un caso che proprio nella penultima saga del manga-sequel la piccola saiyan abbia iniziato a ritagliarsi un ruolo sempre più consistente, lasciando così presagire una rinnovata centralità del personaggio negli intrecci a venire dell'opera. Un fattore che restituirebbe ulteriore spessore metaforico al suo codice genetico: quasi a dire che le cellule di Goku decretino, per chi ha la fortuna di averle, una rilevanza simbolica all'interno dell'universo narrativo di Dragon Ball.

