E se Dragon Ball fosse ambientato in Sicilia? Il divertente video di una AI

Goku ha lasciato il monte Paoz per avventurarsi in un mondo simile ma diverso da quello reale. L'universo di Dragon Ball, tra pianeti, paradisi e realtà parallele di vario genere, porta il protagonista a confrontarsi con alcuni mostri potentissimi. E se venisse cambiata l'ambientazione? È ciò che ha pensato di fare un fan.

Robo Davinci è un fan che sta utilizzando una sequenza di AI per realizzare dei video davvero particolari. Sfruttando Midjourney, Elevenlabs e D-Id, uniti a una buona dose di capacità di montaggio ed editing dei video, sta realizzando delle realtà parallele per alcuni dei brand più famosi. Alcuni di questi si propongono di portare in Italia alcune serie e anime, come Harry Potter, Breaking Bad e ora anche Dragon Ball.

Come fatto in precedenza, tutto ha luogo in Sicilia, prendendo a riferimento le classiche guerre mafiose vecchio stampo. Goku è un normale ragazzo che si trova invischiato in alcune faccende losche con un Freezer capo mafioso, e ovviamente non poteva non andarci di mezzo il povero Crilin. Il ragazzo, anch'egli parte di una famiglia, viene fatto esplodere da Freezer, e ciò causa la furia di Goku che prepara il suo arsenale e diventa Super Saiyan per attaccare l'imperatore galattico mafioso.

Il video in alto racchiude tante scene con i personaggi principali di Dragon Ball ricreati dalla AI: oltre Goku e Freezer ci sono ovviamente Bulma e Piccolo, immancabili. Vi è piaciuto questo Dragon Ball ambientato in Sicilia? C'è chi invece usa l'AI per ricreare Dragon Ball in HD, o chi l'ha usata per provare a vedere come sono Bulma e gli altri nella vita vera.