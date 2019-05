Dragon Ball: ammiriamo una bellissima Androide 21 in abiti casual!

Le voci riguardanti la seconda stagione di Dragon Ball Super si fanno sempre più forti e il suo annuncio sembra ormai imminente. Nonostante gli incredibili guadagni della serie animata, esistono anche diversi videogiochi legati al franchise di Dragon Ball. Uno dei più riusciti è sicuramente Dragon Ball FighterZ.

Il videogioco tratto dalla serie di Toriyama presenta inoltre un personaggio inedito. Stiamo ovviamente parlando di Androide 21, un cyborg della sembianze femminili che spicca sicuramente per i suoi abiti e la sua bellezza. Con un design creato niente meno che da Akira Toriyama, Androide 21 possiede un'intelligenza pari al Dr. Gelo e le cellule di Majin Bu, che le provocano una fame che la costringe ad assorbire i suoi avversari. Inoltre, Androide 21 è in grado di trasformarsi nella forma Majin, che fa assumere alla sua pelle il colore rosa.

Un fan della serie Dragon Ball, nonché un ottimo disegnatore, ha pubblicato sul suo profilo Twitter moltissime illustrazioni in cui ha ritratto la bellissima Androide 21, per la quale sembra avere una grande passione. Tra le molte ne spicca sicuramente una, in cui il cyborg è stato interpretato non con i suoi abiti comuni, ma in abiti casual. Il disegno, che potete ammirare in fondo alla news, rende ancora più evidente quanto il personaggio di Toriyama sia molto affascinante e sarebbe sicuramente interessante poterlo vedere al di fuori del videogioco.

L'anime di Dragon Ball Super ha di recente provocato il malcontento di alcuni fan americani, a causa del nuovo nome dato all'Ultra Istinto. Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata a come sarebbe Dragon Ball Super 2 con lo stile di Shintani.