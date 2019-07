Dragon Ball: ammiriamo un fan art del Maestro Muten dall'autore di Vita da Yamcha

Per chi non dovesse sapere di chi stiamo parlando, l'artista Dragon Garow LEE è l'autore del manga spin-off Dragon Ball Side Story: Vita da Yamcha, arrivata ad aprile in Italia. L'artista continua a dare mostra delle sue incredibili doti realizzando meravigliose fan art, come quella da poco pubblicata dedicata al Maestro Muten.

Solamente pochi giorni fa, vi abbiamo parlato di un'altra splendida illustrazione raffigurante Broly, che non è ben chiaro se si tratti di una fan art o di un poster ufficiale ricollegabile ad una possibile seconda stagione di Dragon Ball Super.

Anche questa volta, con l'illustrazione che potete trovare in fondo alla notizia, Dragon Garow LEE è riuscito ad esprimere tutta l'essenza dello stile originale di Toriyama, grazie ad un tratto scuro che richiama fortemente quello dell'autore di Dragon Ball e di un periodo compreso tra gli anni '80 e '90. Non possiamo far altri quindi che ammirare lo splendido disegno mentre vi ricordiamo che il Maestro Muten è stato portato in vita da un cosplay che vi lascerà senza parole.

Dragon Ball Side Story: Vita da Yamcha racconta la storia di uno studente giapponese, che in seguito ad un caduta, si risveglia nei panni di Yamcha, durante gli avvenimenti della prima serie di Dragon Ball. Essendo a conoscenza di quale sarà il destino del personaggio che si è trovato ad interpretare, il ragazzo dovrà fare in modo da non cambiare le cose a causa del suo intervento.

Ne approfittiamo infine per consigliarvi la lettura della nostra recensione di Vita da Yamcha.