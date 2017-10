Dragon Ball: ammiriamo alcune pagine del primo volume dello "Yamcha Gaiden"

Intitolato "" (lett. “Dragon Ball Storia Parallela - Il caso di essere reincarnato in Yamcha”), il primo volume del manga realizzato daesordirà in Giappone fra due giorni.

Per festeggiare l’uscita dell’albo, l’editore nipponico Shueisha ha diffuso in rete una manciata di pagine che presentano i personaggi principali della vicenda, un’illustrazione con Yamcha e l’inseparabile compagno Puar, e un riepilogo atto a introdurre i Saiyan, i guerrieri Saibaimen, e soprattutto l’ambientazione dell’opera.



Qualora non lo sappiate ancora, il volumetto del cosiddetto “Yamcha Gaiden” narrerà infatti una storia parallela ambientata nel periodo in cui il terrestre rimase ucciso nello scontro con un Saibaimen: protagonista della vicenda sarà però uno studente, nonché lettore dell’opera magna del sensei Toriyama, che si ritroverà reincarnato -suo malgrado- proprio nel corpo del guerriero!



Sfortunatamente l’opera non è ancora stata licenziata per il mercato italiano, ma chissà che l’edizione 2017 del Lucca Comics & Games ormai alle porte non possa riservarci qualche gradita sorpresa...