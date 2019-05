Dragon Ball: ammiriamo un sensuale cosplay di Chi-Chi

Tutti gli occhi dei fan di Dragon Ball sono puntati sulla vociferata uscita imminente di un teaser trailer di Dragon Ball Super 2. Nonostante i vari fandom realizzino spesso cosplay, non se ne vedono molti legati alla serie di Toriyama. Per fortuna però, una splendida cosplayer ci ha pensato, con ottimi risultati.

Stiamo parlando di Merisiel Irum, una giovane cosplayer che si occupa di realizzare principalmente cosplay di personaggi di anime e videogiochi. Di recente, l'artista ha pubblicato su suo profilo Instagram uno dei suoi ultimi lavori, che potete trovare in calce alla notizia.

Merisel ha così dato il merito che gli spetta ad un personaggio che solitamente passa in secondo piano. Chi-Chi, la moglie del Saiyan Goku nonché madre di Gohan e Goten, è rappresentata dalla cosplayer in un momento precedente alla serie Z, mostrandoci tutta la sua bellezza e gioventù che non siamo più soliti vedere. La scelta ci risulta indubbiamente azzeccata e farà sicuramente felice gli appassionati dell'opera di Toriyama.

Oltre a cosplay, i fan si cimentano spesso nella realizzazione di fan art e di recente abbiamo potuto ammirare uno stupendo sketch di Goku Super Saiyan e una bellissima Androide 21 in abiti casual direttamente dal videogioco Dragon Ball FighterZ.