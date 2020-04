Dragon Ball: ammiriamo tutto lo splendore di Bulma in questo cosplay

Difficile per un qualsiasi amante di anime e manga non conoscere Dragon Ball, l'indimenticabile epopea concretizzatasi grazie al lavoro di Akira Toriyama che ha saputo conquistare milioni e milioni di fan sparsi in ogni angolo del mondo, un successo che ha portato alla luce innumerevoli produzioni parallele.

Un successo così evidente è dovuto a una miriade di motivazioni, dalla storia, alla qualità dei disegni - o delle animazioni, per la serie animata -, per poi passare ai personaggi. In particolare, proprio questi ultimi sono una delle punte di diamante dell'opera, un susseguirsi di volti indimenticabili che hanno saputo stregare lettori e spettatori, i quali si sono spesso lanciati in lavori fanmade di gran livello, tra fan-art e cosplay spesso davvero splendidi.

Questa volta, però, ad aver attirato l'attenzione troviamo l'apprezzata cosplayer @shermie_cos, la quale ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram un nuovo cosplay a tema Dragon Ball e specificatamente dedicato alla nostra cara Bulma. Come visionabile dalle immagini poste a fondo news, la ragazza ha saputo mettere in mostra un lavoro fedele e che lascia ben poco spazio all'immaginazione, con un risultato finale che, come facilmente immaginabile, ha saputo guadagnarsi gli elogi di una larga schiera di fan.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Akira Toriyama aveva recentemente svelato di aver preso ispirazione dall'epopea di Alien per il suo Dragon Ball. Inoltre, giusto recentemente è uscita la nuova e chiacchierata puntata di Super Dragon Ball Heroes.