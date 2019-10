Dragon Ball: Andrasta lascia i fan a bocca aperta con un meraviglioso cosplay di Bulma

La modella americana ventiquattrenne soprannominata Andrasta ha pubblicato sul suo profilo Instagram un magnifico cosplay dedicato a Bulma, l'iconica prima donna della serie di Dragon Ball. Le foto, visibili in calce all'articolo, hanno letteralmente fatto impazzire i fan ottenendo un totale di circa 50.000 mi piace.

Nella prima delle due foto la giovane modella ha sfoggiato il suo costume, identico a quello utilizzato da Bulma durante le sue prime apparizioni. Come noterete comparando l'immagine di copertina dell'articolo alle foto, la ragazza ha riprodotto alla perfezione il vestiario dell'allora giovane amica di Goku, utilizzando un fiocco rosso, una parrucca turchese e un foulard viola. In tutte e due le immagini poi, la modella ha omaggiato quella scena dell'anime, ormai ritenuta un cult da tutti gli appassionati.

Andrasta, anche conosciuta come xandrastax su Instagram, è una famosa cosplayer e graphic designer statunitense appassionata di anime. Nel corso della sua carriera, avviata ormai da più di cinque anni, è riuscita a raccogliere più di mezzo milione di follower tra Facebook, Twitter e Instagram. Il suo successo le ha anche permesso di aprire un Patreon, che conta attualmente più di cento donatori mensili.

Poco tempo fa, la modella riuscì a farsi un nome sui social per via del suo straordinario cosplay dedicato a C-18. Visto il successo riscosso dall'immagine, la ragazza ha deciso di continuare ad omaggiare i personaggi di Dragon Ball.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che si sono da poco sollevati dei rumors riguardanti l'uscita di Dragon Ball Super 2, quindi non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla news in questione!