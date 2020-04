Dragon Ball: Andrasta torna a fare Bulma, stavolta in sexy abiti casual

Nel corso di Dragon Ball, Bulma ha cambiato un'infinità di outfit. Crescendo e passando da adolescente a giovane donna e poi a madre, Bulma ha sempre cambiato acconciatura e vestiti, anche se il carattere è rimasto quasi sempre lo stesso. Le fan del cosplay hanno quindi tanto materiale su cui basarsi per portare nella realtà il personaggio.

Tra i più amati c'è sicuramente Bulma versione coniglietta che negli scorsi giorni ha fatto girare gli occhi dei fan con tanti cosplay. Ma rimane apprezzato anche il primissimo vestito che le abbiamo visto indossare in Dragon Ball quando, in sella alla sua moto, incontrò Goku nel primo capitolo. All'epoca la giovane Bulma aveva i capelli con una treccia e indossava un abito rosa con il suo nome sopra e un foulard viola.

Tutte queste caratteristiche sono state presentate nel cosplay di Andrasta. Dopo aver effettuato un ottimo cosplay di Lunch, la modella ritorna nel mondo di Dragon Ball vestendo i panni della giovanissima Bulma. C'è stata una grandissima cura per i dettagli a partire dalle stampe sul vestito al polsino sul braccio sinistro e il guanto indossato solo sulla mano destra. Andrasta non si lascia sfuggire un tocco piccante alzandosi il vestito poco sotto il sedere, in un gesto che avrebbe sicuramente fatto impazzire di gioia il Maestro Muten.