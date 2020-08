Dragon Ball: Un androide potrebbe aver ispirato Gohan per Great Saiyanman

Oltre a creare i vari cosplay dedicati a Dragon Ball, i numerosi fan della serie scritta da Akira Toriyama hanno continuano ad analizzare le puntate, dando vita a diverse teorie. Una di queste è incentrata su Great Saiyanman, personaggio creato da Gohan per nascondere la sua identità.

In particolare degli utenti di Reddit hanno iniziato a pensare che il look del supereroe fosse ispirato a quello di C-16, a partire dal colore verde presente in entrambi i personaggi e dalla tuta nera che si può vedere sotto i vestiti. Inizialmente questa teoria ha ricevuto diverse critiche, in molti pensano infatti che si tratti principalmente di una coincidenza, ma le vicende di Dragon Ball Z ci danno un nuovo indizio: in particolare, la morte dell'androide ha colpito molto Gohan, che dopo averlo visto perdere la sua battaglia contro Cell riuscì a raggiungere il secondo livello di Super Saiyan.

Questo ci fa capire la grande influenza che il carattere tranquillo e mite di C-16 ha avuto sul figlio di Goku, tanto da decidere di prenderlo ad ispirazione per l'identità di un supereroe. Difficilmente scopriremo altro su Great Saiyanman, il personaggio infatti non è più apparso nelle puntate della saga. Infine chiudiamo la notizia segnalandovi questa fan art dedicata a Bulma di Dragon Ball.