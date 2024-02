Dragon Ball animato da Studio Ghibli? Il risultato è clamoroso

Quasi quarant'anni fa aveva inizio la leggenda di Dragon Ball, forse l'opera che più tra tutte ha permesso all'industria di manga e anime giapponese di espandersi nel mondo. Dragon Ball è una pagina di storia, così come anche lo è Studio Ghibli. E se si provasse a unire il mito di Goku con la bellezza visiva degli anime di Hayao Miyazaki?

L'uscita di Dragon Ball Daima sarà la grande sorpresa in arrivo nel 2024 per lo storico anniversario del franchise. Si tratta di una serie animata originale creata da TOEI Animation che avrà diversi punti in comune con l'opera classica. Dragon Ball Daima è un prodotto principalmente rivolto a quei fan più giovani che non hanno mai visto la serie originale e questo lo si evince anche dall'ultimo trailer di Dragon Ball Daima.

Mentre Dragon Ball arriva su Prime Video, alcuni utenti ci fanno sognare. All'Intelligenza Artificiale è stato chiesto come apparirebbe un anime di Dragon Ball con lo stile visivo dei film di Studio Ghibli. Il risultato, come potete ammirare voi stessi, è qualcosa di unico ed epico. Che un progetto del genere possa arrivare realmente è altamente improbabile, ma parleremmo comunque dell'opera definitiva. Se queste immagini vi sono piaciute, l'IA ha immaginato anche ONE PIECE animato da Studio Ghibli.