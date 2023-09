Dragon Ball: quali e quanti sono i nuovi anime in arrivo? Il recap

Il franchise di Dragon Ball è capace di spopolare sempre, in ogni sua versione e declinazione. Da anni ormai il capolavoro di Akira Toriyama, che ha rifondato un genere, quello del battle shonen che poi si è evoluto ulteriormente, è sulla cresta dell'onda. Attualmente, è in corso Super Dragon Ball Heroes, ma c'è molto altro in cantiere.

Mentre il web anime non canonico continua a pubblicare i propri episodi in maniera regolare ormai da anni, ci sono altri progetti in serbo per gli appassionati. Quali e quanti sono i nuovi anime di Dragon Ball in arrivo?

Si discute da anni di un seguito di Dragon Ball Super, che però non è mai arrivato. Al suo posto, sono stati prodotti i film Broly e Super Hero, l'ultimo dei quali è stato proposto a giugno 2022 in Giappone e qualche mese dopo nel resto del mondo. Nonostante la grande attesa dei fan, non sembrano esserci piani per Dragon Ball Super 2 al momento.

Al suo posto, invece, c'è un progetto molto più concreto e che potrebbe prendere piena forma il 12 ottobre al New York Comic-Con, quando verrà fatto un annuncio importante inerente al brand delle sette sfere. Le ipotesi più accreditate vedono un web anime in produzione dedicato a Dragon Ball, con un rifacimento della prima serie, probabilmente per celebrare i 40 anni del manga, dato che l'opera di Akira Toriyama iniziò nel 1984 su Weekly Shonen Jump.

In sostanza, c'è un solo anime in corso ed è quello di Super Dragon Ball Heroes, al quale si aggiungerà forse il prossimo anno il web anime dedicato alla prima serie, in attesa di altre informazioni più concrete. Per quanto riguarda Dragon Ball Super 2 invece c'è da aspettare ancora qualche anno, a meno di ribaltoni dell'ultima ora.