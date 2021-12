Dragon Ball: l'anime potrebbe espandere la storia di Gohan del Futuro?

Il personaggio di Gohan del Futuro è forse tra i più complessi mai immaginati da Akira Toriyama all'interno della sua opera. Il figlio di Goku, infatti, ha rinunciato ai suoi sogni per diventare l'eroe di cui la Terra aveva bisogno per fronteggiare la minaccia degli androidi, sforzi che il saiyan ha pagato con la vita.

Nonostante il suo impegno, gli allenamenti quotidiani e il pericolo costante dei cyborg C-17 e C-18, Gohan ha continuato ad addestrare il figlio di Vegeta, Trunks, affinché potesse sviluppare il Super Saiyan e avere così una qualche possibilità di vittoria contro i due malvagi androidi. Purtroppo, il destino ha avuto altro in serbo per il primogenito di Goku che ha così perso la vita a seguito di uno scontro epocale.

Ad ogni modo, nonostante l'incredibile popolarità del personaggio, in realtà il franchise di Dragon Ball ha toccato poco e nulla del passato di Gohan del Futuro e potrebbe in qualche modo rivitalizzare la sua figura con almeno una saga dedicata. Akira Toriyama e TOEI Animation, infatti, potrebbero ulteriormente ampliare la storia dei due saiyan raccontando qualche retroscena della loro vita o, ancora, rivivere la terribile battaglia dei guerrieri Z contro i due cyborg nella linea temporale del futuro ma pur sempre dal punto di vista di Gohan.

Le possibilità sono tante e chissà che gli autori non possano decidere di rivitalizzare le loro figure prima o poi, magari con un lungometraggio o un arco narrativo. Dopotutto, l'ultimo film di Dragon Ball Super ha richiamato in causa il Fiocco Rosso, sintomo che l'elemento nostalgia non è mai una carta da scartare per TOEI Animation. E a voi, invece, piacerebbe una pellicola dedicata a Gohan del Futuro? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.