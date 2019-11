Dragon Ball è l'anime che vende più Funko Pop al mondo, Harry Potter guida la Top 10

Nonostante il crescente successo riscosso da serie come My Hero Academia e L'Attacco dei Giganti, il titolo di anime più redditizio rimane saldamente tra le mani di Dragon Ball, l'iconica opera di Akira Toriyama. Dopo aver frantumato diversi record con il suo Dragon Ball Super: Broly infatti, l'anime ha raggiunto un altro importantissimo traguardo.

Come avrete intuito dal titolo stiamo ovviamente parlando del successo di vendite dei Funko Pop, i pupazzetti realizzati dall'omonima azienda giapponese. Secondo quanto riportati dai dati ufficiali visibili in calce, Dragon Ball è stato l'unico anime a piazzarsi costantemente nella top 10 dei migliori venditori da ottobre 2018 ad oggi.

Il semestre a cavallo tra la fine dello scorso anno e questo ha ovviamente visto Fortnite come assoluto vincitore, sostituito poi nel trimestre successivo da Avengers. Nello stesso periodo Dragon Ball ha ricevuto la spinta del suo ultimo film ed è balzato in terza posizione, riuscendo addirittura a scalzare Harry Potter e Game of Thrones (alla sua stagione finale). Attualmente l'anime conserva una solida decima posizione.

Per chi non li conoscesse, i Funko Pop sono dei giocattoli per collezionisti realizzati con materiali plastici eco-friendly. Questi prodotti raffigurano determinati personaggi di film, anime e serie tv in stile Vinyl o Bubble Heads. Ogni statuetta è alta circa 13 centimetri.

E voi cosa ne pensate? Li collezionate anche voi? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante. Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata allo splendido Funko Pop di Majin Vegeta, annunciato giusto qualche settimana fa.