Dragon Ball: quanti anni ha esattamente Piccolo? La strana crescita del namekkiano

Dopo aver fatto rivolvere i suoi primi archi narrativi intorno agli umani, il mangaka Akira Toriyama fece concentrare il suo Dragon Ball intorno a mostri, demoni e ad alieni. Uno dei più forti affrontati da Goku fu il Grande Mago Piccolo, che però prima di morire diede vita a suo figlio, conosciuto semplicemente come Piccolo.

La storia di questo personaggio, che nell'anime italiano è stato ribattezzato Junior, si genera quindi nelle fasi finali di Dragon Ball. Nato dall'uovo poche ore dopo la sconfitta di suo padre, Piccolo si mostra già come un essere (all'epoca ancora di origine demoniaca) con un fisico come quello di un bambino umano di 4-5 anni ma con una potenza straordinaria. Era l'anno 753 e iniziamo da quel momento per capire la crescita e l'età di Piccolo nel corso di Dragon Ball.

Pochi anni dopo, all'inaugurazione del Torneo Tenkaichi 23, Piccolo si presenta come un guerriero che ha solo tre anni, ma col fisico già ben sviluppato alla pari di quello di un giovane adulto. Qui affronterà Goku e perderà, per poi reincontrarlo anni dopo in occasione dell'arrivo di Radish. Quando diventa maestro di Gohan durante la saga dei Saiyan in Dragon Ball Z, Piccolo ha 8 anni.

Arriverà poi a 9 anni ad affrontare Vegeta, a 11 contro gli androidi e 21 nella saga di Majin Bu. Alla fine della serie di Dragon Ball Z, quando il gruppo di protagonisti incontrò Ub, Piccolo ha 31 anni. Ovviamente, considerato che il personaggio è morto durante la saga, va aggiunto un anno di età fisica dopo la saga dei Saiyan.

Quindi salta subito all'occhio come Piccolo, nonostante la sua potenza, sia un personaggio spesso ancora giovane per gli standard terrestri, mentre ha dimostrato che i namekkiani hanno una crescita molto particolare, cosa che non ha avuto ad esempio Dende. Ci sono anche altre curiosità su Piccolo, mentre una fan art ci fa tornare ai momenti in cui allenava Gohan.