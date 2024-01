Dragon Ball, quanti anni ha Goku? L'età precisa in ogni serie

Tutta la storia di Dragon Ball si sviluppa attorno al personaggio di Son Goku, un bambino dotato di coda ed esperto artista marziale, che solo col passare degli anni scoprirà di essere giunto sulla Terra da un lontano pianeta abitato da una razza aliena di guerrieri: i Saiyan. Ma come è cresciuto Goku nel corso della serie? Quanti anni ha?

Iniziamo dalla serie originale, al suo primo incontro con Bulma e alle successive avventure e disavventure al fianco di Yamcha, Oolong e Pual per recuperare le sfere del drago prima del malvagio Pilaf. A quell’epoca Goku, sebbene dimostri già un immenso talento nelle arti marziali e nel combattimento, ha appena 11 anni. Proseguendo negli allenamenti al fianco di Crilin e del maestro Muten il Goku ormai quattordicenne riuscirà poi a sventare i piani dell’Armata del Fiocco Rosso, per poi partecipare, con grande successo se si esclude la sconfitta finale contro Tenshinhan, al 22° Torneo Tenkaichi. Spostiamoci di altri tre anni nel futuro durante il 23° torneo Tenkaichi, dove Goku è ormai un diciottenne avvezzo alle competizioni di questo tipo.

Akira Toriyama esegue un ulteriore salto temporale, stavolta di cinque anni, mostrando ai lettori la nuova vita di Goku e Chi Chi, ora diventati genitori del piccolo Gohan. Goku ha quindi 23 anni all’inizio di Dragon Ball Z, e raggiunge i 24 durante l’arrivo di Vegeta e Nappa sulla Terra e durante gli eventi di Namek. Sconfitto Freezer, Goku trascorre diversi anni ad allenarsi per l’arrivo degli androidi anticipato dal viaggiatore del tempo Trunks, e raggiunge i 27 anni all’inizio del Cell Game.

Dalla fine della saga degli androidi all’inizio della saga di Majin Bu trascorrono altri sette anni, ciò rende Goku un trentaquattrenne al momento del confronto con l’essere malvagio. L’epilogo di Dragon Ball Z è invece collocato dieci anni nel futuro, e quindi la storia canonica si conclude con Goku a 44 anni. In Dragon Ball Super la narrazione riprende da quattro anni dopo la caduta di Majin Bu, e quindi Goku ha all’incirca 38 anni.

Spostiamoci però nella serie non canonica Dragon Ball GT, che riprende la narrazione cinque anni dopo, alla fine dell’allenamento di Ub. Goku ha 49 anni, sebbene, come sappiamo, torni con l’aspetto di un bambino a causa dei desideri espressi da Pilaf. L’epilogo di GT ha luogo di circa un secolo nel futuro, e anche qui Goku riappare, alla veneranda età di 150 anni, tempo che non sembra aver minimamente segnato il suo fisico.

