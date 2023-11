Dragon Ball, quanti anni ha il piccolo Goku all'inizio della prima serie?

Tra le varie cose apparentemente banali che spesso ci chiediamo su personaggi di manga e anime c'è la loro età, e visto che Goku lo conosciamo bene quanti anni aveva all'inizio di Dragon Ball durante la prima parte dell'opera di Akira Toriyama?

La risposta non è così semplice anche per la caratterizzazione stessa del Saiyan, che all'epoca pensava di essere un terrestre come tanti. È proprio lui a rivelare la sua età nel manga, dicendo a Bulma che ha quattordici anni. Un'età che però non sembrava coerente con il fisico del ragazzino, e infatti la verità viene fuori più avanti.

Goku non aveva ricevuto un'educazione come tanti altri coetanei, perciò è solo il Maestro Muten a spiegargli che il quattordici non arriva dopo l'undici. Goku infatti avrebbe circa dodici anni quando lo incontriamo per la prima volta e inizia la sua avventura con Bulma, ma non sapeva di preciso come funzionava la numerazione progressiva.

Rimane sui dodici anni quando partecipa per la prima volta al Torneo Tenkaichi e ne ha invece tredici durante l'inizio dello scontro con il Fiocco Rosso, essendo passato appunto un anno dai primi eventi di Dragon Ball.

Insomma davvero poco più che un bambino Goku all'inizio dell'opera, e davvero non ci saremmo potuti immaginare quello che sarebbe diventato. Intanto ecco 5 episodi della serie originale di Dragon Ball con le animazioni più belle.

Ma voi ve la ricordavate la sua età? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo a quando escono i prossimi episodi di Dragon Ball su Prime Video.