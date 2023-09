Dragon Ball: quali annunci attendono ai fan durante il New York Comic-con?

Il franchise di Dragon Ball ha pubblicato costantemente nuovi progetti negli ultimi anni , ma sembra che qualcosa di misterioso sia in lavorazione poiché un nuovo panel sta anticipando la rivelazione di un "nuovo misterioso teaser" al prossimo Comic Con di New York 2023 fine settimana!

Anche se Dragon Ball ha pubblicato costantemente nuovi progetti come nuovi capitoli manga, episodi di Super Dragon Ball Heroes e altro ancora, è lontano dall'altezza di attività che i fan hanno apprezzato quando era in corso un'uscita settimanale di anime per Dragon Ball Super . È per questo che da allora i fan sperano di vedere il ritorno del franchise.

Questo è anche il motivo per cui c'è molta eccitazione per ciò che potenzialmente potrebbe essere annunciato con il nuovo teaser pubblicizzato per il prossimo panel di Dragon Ball . Che si svolgerà durante il Comic Con di New York giovedì 12 ottobre sull'Empire Stage, l'elenco per il panel di Dragon Ball anticipa: "Fornirà le ultime informazioni sul famoso franchise di manga e anime, 'Dragon Ball'. Parleremo sui nuovi sviluppi della serie Dragon Ball , insieme a un nuovo misterioso teaser. Inoltre, la comparsa di ospiti speciali!".

C'è la speranza che venga in qualche modo anticipato un nuovo progetto anime di Dragon Ball Super, dato che il panel parla specificamente di nuove informazioni per il "franchise di manga e anime" piuttosto che di progetti di gioco imminenti come il nuovo titolo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Allo stesso tempo, Dragon Ball ha così tanti progetti in corso in qualsiasi momento che questo nuovo teaser potrebbe riguardare qualsiasi cosa. Negli ultimi anni sono circolate voci di ogni tipo su un potenziale nuovo anime, ma potrebbe anche trattarsi solo di un'illusione.

Se siamo fortunati, potrebbe trattarsi di un'anticipazione di un nuovo progetto anime di Dragon Ball di qualche tipo. Non è chiaro quale forma potrebbe assumere questo nuovo progetto. Potrebbe non essere una serie anime settimanale completa che i fan desiderano vedere, e potrebbe invece essere un nuovo progetto cinematografico ambientato dopo gli eventi di Dragon Ball Super: Super Hero. Dato che il manga ha raggiunto gli eventi di quell'arco nei suoi ultimi capitoli, forse vedremo anche cosa succederà nel manga.

Intanto, la pagina ufficiale di Dragon Ball ha cambiato logo e questo significa che qualcosa bolle in pentola.