Dragon Ball Daima, ecco la nuova serie anime con Goku bambino (e non solo!)

Anticipato mesi fa, il panel dedicato a Dragon Ball durante la prima giornata del New York Comic Con 2023, è stato ricco di sorprese, tra cui il misterioso teaser tanto vociferato. Dalle novità riguardanti videogiochi, ai progetti legati al mondo dell’animazione, andiamo a vedere tutti gli annunci della fiera americana.

Atteso da moltissimi appassionati dell’opera di Akira Toriyama, il Dragon Ball Special Panel è stato introdotto dalla voce americana di Bulma, Monica Reel, che ha presentato altri ospiti d’eccezione sul palco, come Ian Sinclair, voce dell’angelo Whis in Dragon Ball Super, il produttore esecutivo della serie Iyoku. I primi minuti dell’evento sono stati interamente incentrati su diversi videogiochi del franchise, tra cui Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball The Breakers, e al gioco di carte Dragon Ball Fusion World.

Subito dopo si è passati alla parte dedicata all’animazione. Dragon Ball Super: Super Hero arriverà presto in versione home video, con degli extra speciali, un’illustrazione di Orange Piccolo nella versione Wallmart, e un’illustrazione di Gohan Beast nella versione esclusiva di Amazon. Il misterioso video ha invece riguardato una serie del tutto originale, in arrivo nell’autunno del 2024. Presentato come parte della celebrazione per i 40 anni della serie, Toei Animation ha presentato un trailer esteso di Dragon Ball Daima, in cui tutti i personaggi principali verranno trasformati in bambini.

È stato confermato che Toriyama ha preso parte al progetto, elaborando lui stesso alcuni dei design dei nuovi personaggi, e importanti dettagli sulla storia principale. Il titolo Daima è stato pensato da Toriyama per presentare qualcosa di perpetuo e continuo, ma Iyoku ha confermato che è stato scelto come titolo solo pochi giorni prima dell’evento. In calce potete vedere alcune immagini del trailer, che verrà rilasciato solo in seguito sui canali ufficiali di Toei Animation.

