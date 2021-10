Dragon Ball annuncia la collaborazione con FILA: ecco le nuove sneakers ufficiali

Dragon Ball è uno dei franchise più seguiti e apprezzati dell’industria dell’animazione giapponese, e nei quasi 40 anni di serializzazione è stata pubblicata una quantità impressionante di merchandise, nata anche da collaborazioni con diverse aziende, ultima delle quali con l’italiana FILA.

La serie è stata indubbiamente uno dei grandi protagonisti del New York Comic Con 2021, durante il quale non solo è stato pubblicato il primo trailer ufficiale del nuovo film Dragon Ball Super - Super Hero, in arrivo nel 2022, ma sono stati annunciati altri progetti riguardanti il futuro del franchise. Tra questi Funimation ha ufficialmente presentato il primo modello della nuova linea di sneaker prodotte in edizione limitata da FILA, dedicato a Vegeta.

Nelle immagini che trovate in calce, pubblicate sui social dalla stessa Funimation, si notano il pattern e i colori caratteristici dell’armatura da battaglia indossata dal Principe dei Saiyan. Una Sfera del Drago si trova nella parte interna della linguetta, mentre sulla parte esterna del colletto è riportato il logo di Dragon Ball Super. Sfortunatamente non è stata ancora definita una precisa finestra di lancio per questi speciali modelli, per quanto è stato specificato che negli USA saranno disponibili anche presso Foot Locker.

Sono passati ben 4 anni dallo scontro tra Goku e Jiren, e vi lasciamo ai preparativi per la parata del giorno del Ringraziamento, dove ci sarà un gigantesco Goku Super Saiyan Blue.