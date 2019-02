Dragon Ball: un appassionato trasforma il Genio di Will Smith in Majin Bu

Sfruttando il clamore suscitato dalle prime immagini che vedono Will Smith interpretare il Genio della Lampada in Aladdin, un appassionato di Dragon Ball ha immaginato cosa succederebbe se gli stessi effetti speciali fossero stati usati per rendere l'attore simile al famigerato villain Majin Bu.

Quando si parla di fantasia e di senso dell'umorismo, spesso internet regala grandi soddisfazioni, soprattutto se si parla di fenomeni della cultura popolare che non faticano a strappare un sorriso che si basa sull'ironia riguardante le nostre serie e i nostri franchise preferiti. Le ultime ore sono state ad esempio monopolizzate dalle prime immagini che ritraggono Will Smith, il noto attore cinematografico americano, vestire i panni del Genio della Lampada nel remake in live-action del classico Disney Aladdin.

Proprio sfruttando l'onda mediatica generata dalle foto di Smith completamente blu, un appassionato dell'universo creato da Akira Toriyama con Dragon Ball ha deciso di trovare un modo spiritoso per scherzare sul risultato. L'idea che l'utente Twitter Hammerhead ha avuto è stata quella di modificare una delle suddette immagini in modo che gli effetti speciali non facciano più assomigliare l'attore al buffo essere magico, ma anzi gli conferiscano le fattezze di uno dei nemici più temibili dell'intera saga: Majin Bu.

Come potere vedere bene voi stessi dal post riportato in calce, l'artista ha cambiato il colore della pelle di Smith, tramutandola nel rosa acceso che contraddistingue il personaggio, per poi aggiungere anche i fori che permettono a Majin Bu di emettere vapore nei momenti in cui perde la pazienza. Chiaramente anche il codino di capelli richiama fortemente la protuberanza che utilizzava il villain, completando in questo modo questa bizzarra interpretazione.

Ovviamente non si tratta esattamente dello stesso Majin Bu che Goku sconfigge in Dragon Ball Z, ma c'è da credere che una versione live-action che possa restituire dignità all'unico tentativo passato fatto con il franchise, potrebbe prendere in considerazione l'idea di riproporre il malvagio e insaziabile nemico in questione. Chissà, forse i fan hanno già deciso quale potrebbe essere il volto a cui affidare il personaggio...

Cosa ne pensate? Vi piace questa versione di Majin Bu basata su Will Smith e il suo Genio?