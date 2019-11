Dragon Ball ha compiuto 35 anni, ecco i migliori messaggi d'auguri dei fan!

Il 20 novembre 2019 è stato un giorno importante per tutti i fan di Dragon Ball, visto che l'eccezionale opera di Akira Toriyama ha festeggiato il suo trentacinquesimo compleanno. I fan ovviamente non hanno perso l'occasione per celebrare l'anniversario della serie, ricordando quanto abbiano significato per molti di noi le avventure di Goku & Co.

Dragon Ball del resto è sempre stato l'anime per antonomasia, raggiunto in termini di popolarità solo da pochissimi altri eletti come ONE PIECE o Naruto. Attualmente l'opera vanta più di 300 milioni di Volumi venduti con appena 42 tankobon a disposizione, cifre che le permettono di definirsi come una delle più redditizie - se non la più redditizia - dell'intero panorama fumettistico mondiale. ONE PIECE ovviamente continua a guidare la classifica dei manga più proficui con quasi 460 milioni di copie in circolazione, ma sarebbe ingiusto non ricordare che l'opera di Eiichiro Oda ha dalla sua più del doppio del Volumi stampati.

Al di là delle vendite comunque, Dragon Ball è sempre stato ritenuto come uno degli shonen più rilevanti della storia. Non è un caso infatti che autori del calibro di Yoshihiro Togashi (Hunter x Hunter) e Tite Kubo (Bleach) abbiano più volte ammesso di essersi ispirati al lavoro di Toriyama per la creazione di alcuni personaggi, nonostante abbiano realizzato in fin dei conti opere completamente differente.

In calce all'articolo potete dare un'occhiata ad alcuni commenti dei fan, ma non perdete l'occasione per dirci la vostra! Casomai non l'aveste fatto inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro speciale su Dragon Ball scritto in occasione del trentacinquesimo compleanno del manga.