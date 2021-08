Dragon Ball, tutti gli appuntamenti di settembre: dal capitolo 76 a DBZ Kakarot

DB stuff in September:

• Saikyo Jump & New SDBH CH: Sept 3

• CH76 Drafts: Sept 14

• SDBH Anime new EP: Date TBA

• SDBH - BM10: Sept 16

• V Jump leaks: Sept 16-20

• DBS CH76: Sept 20

• Kakarot on Switch: Sept 24

• Possible info on XV2 Next DLCs release date pic.twitter.com/4HUjKISyFg