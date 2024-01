Dragon Ball, nell'arco di quanti anni si svolge tutta la storia del manga?

Ne sono successe di cose all'interno di Dragon Ball, Goku e company hanno affrontato tantissimi nemici, sono cresciuti, hanno messo su famiglia e tanto altro. Ma esattamente quanti anni sono passati dall'inizio del manga fino agli eventi di oggi?

Per fare bene i conti partiamo proprio dal protagonista di Dragon Ball e da quanti anni aveva Goku all'inizio del manga. Sappiamo che aveva circa undici o dodici anni durante le prime battute dell'opera di Akira Toriyama, ed è cresciuto parecchio andando avanti.

Se infatti durante Dragon Ball Z Goku comincia la nuova avventura a ventitré anni circa e all'epilogo ne ha quarantaquattro possiamo definire di circa trentatré anni la durata di Dragon Ball dall'inizio alla fine.

C'è però da tenere in conto Dragon Ball Super, manga che sta andando avanti al momento e che si colloca quattro anni dopo la sconfitta di Kid Buu, in un periodo in cui Goku ha circa trentotto anni.

Perciò se state ancora seguendo le vicende dei Saiyan con Dragon Ball Super sono passati circa ventisette anni dall'inizio della storia, che quindi proseguirà ancora in questo arco temporale, al netto di time-skip.

Persino Dragon Ball Daima è ambientato prima di Super, perciò si parla sempre di un lasso di tempo simile per le vicende del nuovo anime in arrivo.

E voi la sapevate questa? State ancora seguendo Dragon Ball? Diteci la vostra nei commenti!