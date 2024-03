Dragon Ball, l'armatura dei Saiyan ora esiste anche nella realtà!

Il Saiyan Day, fissato al 18 marzo per via della pronuncia di 1 e 8 in giapponese, “Sa-i-ya”, è un giorno in cui i fan di Dragon Ball celebrano la razza di guerrieri e invasori a cui appartengono sia Goku che Vegeta, e in occasione di questa data il sito ufficiale ha mostrato una curata riproduzione dell’iconica armatura indossata dal Principe.

Il team dietro il sito ufficiale ha condiviso diverse fotografie riguardanti tutto il processo realizzativo dietro la riproduzione dell’armatura da battaglia di Vegeta, vista nella sua prima apparizione durante la saga dei Saiyan. Il lavoro ha richiesto complessivamente oltre 160 ore, e il risultato, come potete vedere anche nelle immagini riportate nel post in calce, è impeccabile. L’armatura è, infatti, perfettamente in linea con il design originale visto nel manga, e sembra adeguarsi molto bene a ogni movimento. Inoltre, è stato confermato che la riproduzione dell'armatura dei Saiyan sarà messa in palio in un contest sui social media organizzato, purtroppo, solo per i residenti in Giappone.

Si tratta anche di un modo per ricordare il grande maestro Akira Toriyama, venuto a mancare il 1° marzo 2024 all’età di 68 anni, e per omaggiare la sua opera principale, che ha enormemente influenzato non solo generazioni di artisti legate al mondo del fumetto giapponese, in particolare agli shonen, ma anche appartenenti ad altri settori dell’intrattenimento.

Prima di salutarci, vi lasciamo al nostro addio ad Akira Toriyama, e alle 3 battaglie che hanno reso indimenticabile Dragon Ball. Fateci sapere voi cosa ne pensate di questa impressionante riproduzione dell’armatura di battaglia dei Saiyan lasciando, come di consueto, un commento nella sezione qui sotto.

Dragon Ball Super (Vol. 21) è uno dei più venduti oggi su