Dragon Ball: arriva Bardak Super Saiyan 3 grazie a un fan

Negli anni intercorsi tra la conclusione di Dragon Ball GT, terminato nel novembre 1997, e l'inizio di Dragon Ball Super, partito il 5 luglio 2015, i fan hanno creato tantissimi personaggi e storie legate al mondo ideato da Akira Toriyama. Questi vedevano spesso le forme in super saiyan di vario genere di tutti i personaggi.

Tra i più celebri ci sono indubbiamente le versioni super saiyan di terzo livello di Vegeta e Broly, due personaggi che per la loro popolarità entrarono anche a far parte del roster giocabile di Dragon Ball: Raging Blast. Durante i primi anni 2010 però il franchise di Dragon Ball è tornato prepotentemente a far parlare di sé e, grazie anche al videogioco Dragon Ball Heroes, sono stati inseriti una pletora di versioni non canoniche dei personaggi di Toriyama.

Tra questi spicca Bardack che ottiene anch'egli una versione super saiyan 3. Un fan ha deciso di renderlo il soggetto di un'illustrazione che potete vedere in calce. Erren Van Duin ha mantenuto tutti i tratti originali del personaggio, dall'armatura da saiyan alla coda fino alla cicatrice sul volto. Cosa ne pensate di questa fan art?

Bardack è un personaggio molto amato di Dragon Ball nonostante le poche apparizioni con il suo esordio durante la saga di Freezer. A lui fu anche dedicato un manga intitolato Dragon Ball: Episode of Bardack disegnato da Naho Ooishi nel 2011 e pubblicato su V-Jump. A proposito di illustrazioni, avete già dato uno sguardo alla galleria harem preparata da Young Jiji?