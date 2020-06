Dragon Ball: arriva Bunny Bulma nel sexy cosplay di Mei

Dragon Ball agli albori ci presentò l'accoppiata composta da Goku e Bulma che iniziarono a viaggiare da soli per il mondo alla ricerca delle mitiche Sfere del Drago. La ragazza dai capelli blu cercò subito di sedurre il ragazzino con il suo fascino ma non ci riuscì, eppure il suo corpo era già abbastanza da mozzare il fiato agli altri personaggi.

Anche a distanza di anni, Bulma rimane uno dei personaggi più sexy del mondo degli anime e dei manga e sono tanti i tributi dei fan. Dai dojinshi, erotici e non, a fan art e cosplay, la coprotagonista di Dragon Ball rivive in tante forme. In particolare le modelle e le cosplayer cercano di vestire i panni di Bulma coniglietto per ingraziarsi l'utenza maschile.

Per questo in rete ci sono tanti cosplay di Bulma con questo vestito, nonostante sia apparso poco durante la serie. Quello che vi proponiamo oggi è della cosplayer Mei che in due foto cerca di catturare la sensualità di Bulma con questo vestito che le fu prestato da Oolong. Orecchie nere, capelli blu, colletto con papillon rosso e il classico vestito nero con calze. Cosa ne pensate di questo cosplay di Bunny Bulma?

La coprotagonista di Dragon Ball però viene ritratta anche in altre versioni: abbiamo infatti una fusione tra Bulma e Negan di The Walking Dead, ma anche un tenero cosplay di Bulma e Trunks insieme.