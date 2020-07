Dragon Ball: arriva il cosplay di Bulma in costume da Hiyaartist

Ci sono tanti vestiti con cui Bulma è apparsa nel manga di Dragon Ball. Nella sua lunga pubblicazione, durata oltre un decennio, Akira Toriyama ha fatto crescere e maturare la sua eroina dando anche spazio alle mode del tempo. Ma talvolta diventano famosi anche costumi con cui Bulma non è mai apparsa ufficialmente nella serie.

Tuttavia questi riescono a conquistare spazio nel fandom e, tra gli appassionati di Dragon Ball, a diventare famoso è stato il vestito di Bulma con un costume militare e pantaloncini di jeans molto corti. Akira Toriyama disegnò questa versione della ragazza una sola volta per una copertina di un capitolo risalente alla saga del Red Ribbon.

Pur non essendo mai apparsa ufficialmente in Dragon Ball, questa versione ha generato diverso merchandising dedicato come alcune statuette ed action figures ma anche cosplay da parte delle fan. La cosplayer Hika Artist ha creato un set di foto e video in cui si fa ritrarre in questa versione. In basso potete osservare i due post con questo cosplay di Bulma, armata di fucile e con il vestito in questione. La ragazza sembra riuscire a replicare fedelmente la controparte fumettistica, se non fosse per il tatuaggio sul braccio sinistro.

La coprotagonista di Dragon Ball ha preso vita grazie anche ad altre fan: ecco la Bulma di Nadyasonika e le cinque versioni di Bulma preparate da Hura.