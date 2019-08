Dragon Ball: arriva una fantastica Bulma vestita da coniglietto in cosplay

I cosplay di Dragon Ball ormai sono facilissimi da trovare in rete. Essendo uno dei manga e anime più popolari dal 1987 a oggi, i suoi personaggi sono tra i più rappresentati di sempre. A lungo andare però diventa sempre più difficile spiccare nella marea di cosplay dedicati, ma qualcuno ci riesce sempre con originalità o bellezza.

Dopo il cosplay di Lunch dei giorni scorsi, arriva una nuova bella cosplayer che decide di interpretare un personaggio di Dragon Ball. La scelta è ricaduta sulla prima figura femminile apparsa nella serie, Bulma, la quale sarà poi un personaggio cardine di tutta l'opera.

La cosplayer Niece Waidhofer ha scelto di vestire i panni di Bulma travestita da coniglietto, vestito che le diede Oolong in una delle prime saghe e che creò non pochi malintesi con la Banda del Coniglio. La ragazza ha postato il cosplay su Instagram durante questa settimana e ha raccolto non pochi like sul social e in rete, diventando velocemente virale.

Come scrive lei stessa, il cosplay di Bulma che ha interpretato è estremamente sexy, complici anche le sue forme e la posa scelta che mettono in risalto il fisico. Vi piace la spinta sexy che ha dato Niece Waidhofer a questo cosplay di Dragon Ball?