Dragon Ball: arriva il Funko Pop! esclusivo dell'eremita Karin

Moltissimi personaggi di Dragon Ball hanno già ottenuto una versione Funko Pop!, e se la community si aspettava altre figure di Goku, Vegeta e agli altri Guerrieri Z, la società d'intrattenimento statunitense Funimation ha deciso di sorprenderla con l'annuncio di un personaggio mai apparso prima nella linea di prodotti Funko, l'eremita Karin.

Attualmente disponibile sul sito ufficiale di Funimation, questa nuova uscita rappresenta un'occasione molto speciale per gli appassionati della serie che intendono espandere la loro collezione con uno dei personaggi più significativi della prima serie, Karin, un maestro di arti marziali dall'aspetto molto simile a quello di un gatto, e con ben 800 anni di esperienza alle spalle. Come guardiano di una torre quasi impossibile da scalare, Karin ricoprirà il ruolo di mentore per il giovane Goku per un certo periodo di tempo, e lo aiuterà a comprendere come giungere al Santuario di Dio.

Ad oggi un personaggio come Karin sembra quasi superfluo, in quanto i poteri dei Saiyan hanno raggiunto dei livelli estremamente più elevati, ma va considerato che lo spirito di Karin continua ad essere presente grazie al continuo utilizzo dei Senzu, chiamati anche Fagioli di Balzar, nome dato a Karin nell'adattamento Mediaset. per omaggiare l'anziano eremita, Funimation ha realizzato lo speciale Funko Pop! che potete vedere nel post riportato in calce.

Ricordiamo che la prima avventura animata di Goku ha compiuto 35 anni, e vi lasciamo ad un crossover tra Dragon Ball e ONE PIECE.