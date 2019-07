Dragon Ball: arriva il Goku di un fan in versione One-Punch Man!

Yusuke Murata è uno degli illustratori più famosi del momento grazie alle magnifiche scene disegnate per One-Punch Man. Nello specifico, le sue tavole doppie hanno colpito tutti per la pulizia e i ricchi particolari. Un fan ha deciso di imitare lo stile del mangaka per disegnare una sua versione del protagonista di Dragon Ball, Son Goku.

Dopo Tensing disegnato con lo stile di One-Punch Man del fan EasterHands, arriva anche una versione di Goku in stile One-Punch Man. Stavolta a disegnare il personaggio di Dragon Ball è Monsieur-Cookie, che ha pubblicato su Reddit la sua fan art alcuni giorni fa. Come potete vedere in calce, il disegno in bianco e nero raffigura due Goku in versione Super Saiyan.

Nella prima raffigurazione del protagonista di Dragon Ball, vediamo il ragazzo con un'aria più rilassata e con un sorriso, mentre nella seconda illustrazione Goku ha un'aria arrabbiata, probabilmente perché pronto al combattimento con uno dei numerosi nemici che ha affrontato durante la lunghissima saga. Il disegnatore è riuscito indubbiamente a far risaltare con cura sia i dettagli che hanno reso unico lo stile di Toriyama che quello di Murata, come si può notare dagli occhi, dalla loro forma e dalle espressioni diverse che hanno i due Goku, catturando entrambe le essenze.

Vi piacerebbe vedere un Dragon Ball disegnato in stile One-Punch Man? Anche il mangaka Yusuke Murata negli anni ha pubblicato diversi disegni dedicati al franchise delle sette sfere.