Dragon Ball, arriva il Parco a tema: ecco dove e quando aprirà!

Vista l'enorme influenza che il franchise di Dragon Ball ha avuto non solo nel mondo dei manga e degli anime, ma anche sull'infanzia di intere generazioni di appassionati, sembra incredibile che nessuno abbia mai pensato ad un parco a tema sulla serie. Ora però è ufficiale: il primo Luna Park di Dragon Ball è in arrivo!

Questo ambizioso progetto è in fase di realizzazione in Arabia Saudita, grazie agli investimenti della Quiddiya Investment Company, in collaborazione con la Shueisha. Assieme a questa notizia, sono stati rivelati i piani per la costruzione del primissimo parco a tema Dragon Ball al mondo, come parte del vasto progetto "Qiddiya".

Secondo un recente comunicato stampa, il luna park avrà una superficie di 500.000 metri quadrati, suddivisi in sette diverse aree. Ogni parte sarà accuratamente progettata per ricreare fedelmente il mondo di Dragon Ball, includendo luoghi iconici come la Casa di Kame, la Capsule Corporation e persino il Pianeta di Beerus.

I visitatori avranno l'opportunità di immergersi completamente nell'universo di Dragon Ball, partecipando ad avventure emozionanti insieme a Goku e ai suoi amici, dalle prime puntate dell'anime fino agli ultimi eventi della saga Super. In totale, il parco ospiterà più di 30 attrazioni, cinque delle quali ad alta innovazione. Tra queste ultime, spicca una replica imponente del Drago Shenron, alta 70 metri, che farà da sfondo a una montagna russa.

Per concludere in bellezza, i fan avranno la possibilità di soggiornare in un hotel a tema Dragon Ball, per prolungare la loro esperienza e immergersi completamente nell'universo di Akira Toriyama. Il parco a tema, dunque, si preannuncia come una destinazione imperdibile per tutti i fan del franchise. In un momento di lutto per la scomparsa di Akira Toriyama, il parco rappresenta un'opportunità unica per celebrare il suo straordinario contributo alla cultura popolare.

