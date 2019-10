Dragon Ball: arriva il perfetto doppio cosplay di Lunch da parte di Andrasta

Lunch fu uno dei primi personaggi ad apparire nel manga di Dragon Ball. Arrivata con la seconda saga, quando Goku e Crilin iniziarono a prepararsi per il torneo di arti marziali, la ragazza è stata una presenza secondaria nell'opera apparendo di tanto in tanto come cameriera del genio per poi sparire piano piano insieme a Tenshinhan.

Nonostante non sia un personaggio femminile di primo piano, Lunch ha una folta schiera di seguaci e, pertanto, ogni tanto spuntano cosplay dedicati a questo personaggio di Dragon Ball. Dopo Artemis Cosplay, anche Andrasta si lancia sulla ragazza bionda, o blu a seconda dello stato in cui è.

In calce possiamo vedere la cosplayer preparata per entrambe le versioni di Lunch: a sinistra vediamo una Lunch più sensuale, intenta a dare un bacio allo spettatore e con i capelli blu; a destra invece c'è la versione bionda, più aggressiva con una pistola carica tra le mani. Il resto invece è identico per entrambe le versioni, dal fiocco rosso al top verde e i pantaloncini gialli. Cosa ne pensate di questo cosplay di Lunch?

Andrasta si è lanciata in un cosplay di Dragon Ball proprio nei giorni scorsi, mostrandoci una Bulma da ragazza, come l'abbiamo conosciuta nei primi capitoli del manga.