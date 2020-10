Dragon Ball: arrivano i Senzu da mangiare per Halloween

Dragon Ball ci ha portato tanti oggetti dal suo mondo. Sono infatti tante le riproduzioni di statuette di personaggi ma anche di elementi iconici come le Sfere del Drago, il radar cercasfere ideato da Bulma e tante altre cose. In attesa che vengano riprodotte fedelmente anche le famose capsule della Capsule Corporation, arrivano i Senzu.

Sono tanti i fan che hanno immaginato i Senzu di Dragon Ball nella vita reale, e in tanti vorrebbero averli viste le loro proprietà miracolose. Purtroppo per ora rimarranno un elemento limitato all'universo creato da Akira Toriyama, ma grazie al team di Boston America ora possiamo almeno capire che hanno quelli che in Italia sono chiamati anche Fagioli di Balzar.

Candy Funhouse ha creato dei box al costo di 3 dollari, esclusi di spese di spedizione e tasse, contenenti dei dolci casuali tra cui delle gelatine al gusto Senzu. Non si sa di preciso che gusto abbiano, ma se volete essere sicuri di ottenerli potete anche comprare il box da 12 scatole al costo di 60 dollari da ToyWiz.

In tempo per Halloween quindi potete dare ancora più credibilità al vostro costume di Dragon Ball portando con voi queste gelatine di Senzu. Intanto questi speciali germogli sono quasi diventati inutili in Dragon Ball Super.