Dragon Ball, in arrivo un annuncio misterioso: ecco quando

Ci sono tanti progetti in corso per Dragon Ball. Il franchise, nato dalla mente di Akira Toriyama negli anni '80 e reso da Shueisha uno dei nomi più di successo al mondo, è ancora in fase di proseguimento. La storia continua a espandersi grazie all'anime e al manga, che procedono su due binari differenti ma che si intersecano spesso.

Con Dragon Ball Super quindi arriva altro materiale, ma contemporaneamente il franchise va avanti anche sotto il segno di progetti spin-off e non canonici come Super Dragon Ball Heroes, alle prese con una nuova stagione, oppure con videogiochi - da segnarsi l'uscita di Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi. C'è, tuttavia, un altro progetto in cantiere che non va dimenticato. E qualche notizia in più potrebbe arrivare a ottobre.

"Condivideremo le ultime informazioni con il franchise di anime e manga famoso a livello mondiale, Dragon Ball. Parleremo dei nuovi sviluppi nella serie di Dragon Ball insieme a un nuovo misterioso teaser. Inoltre, ci sarà un ospite speciale!" Questo è il messaggio che accompagna una locandina del New York Comic-Con che si terrà il prossimo mese nella città statunitense. Il panel dedicato a Dragon Ball è previsto per il 12 ottobre, data che i fan sicuramente cerchieranno in rosso.

Non è noto sapere se si tratta di informazioni dedicate al web anime di Dragon Ball, oppure se è scorrelato dai progetti principali, con qualche prodotto di caratura minore in arrivo. Voi cosa vi aspettate dal prossimo annuncio che verrà fatto sul franchise? Il ritorno dell'anime di Dragon Ball Super oppure altri prodotti?