Dragon Ball: in arrivo nuovi cofanetti della serie manga completi ed economici!

Per chi non ha mai avuto l'occasione di recuperarsi la serie manga originale di Dragon Ball, questa potrebbe essere un'occasione d'oro. Infatti, sono stati messi in vendita su Amazon due cofanetti contenenti le intere serie Dragon Ball e Dragon Ball Z al prezzo più basso di sempre, insieme a qualche contenuto bonus. Vediamo tutti i dettagli!

Mentre il creatore della serie Akira Toriyama viene candidati agli Eisner Award, la sua opera più celebre rimane uno dei capisaldi del genere shonen e ancora oggi il manga macina copie venute. Proprio per questo, i due nuovi cofanetti completi potrebbero rivelarsi un ottimo affare per chi non ha ancora avuto l'occasione di recuperare l'opera cartacea.

Come potete vedere nelle due immagini che trovate in calce alla notizia, i due Complete Box Set dividono la serie da Dragon Ball, che conterrà i primi 16 volumi e sarà venduta ad un prezzo di 81,19 dollari (con il 42% di sconto) e Dragon Ball Z, che invece conterrà i restanti 26 volumi e sarà venduta al prezzo di 127,59 dollari (con il 42% di sconto). Entrambi i cofanetti, il cui preordine è già aperto, saranno disponibili dal 4 luglio. I due cofanetti conterranno anche del contenuti bonus, in particolare: un opuscolo esclusivo e un libretto da collezione.

Entrambi i box sono coperti dalla garanzia per il prezzo di preordine di Amazon, per cui non verranno effettuati addebiti fino al momenti della spedizione. Inoltre, se lo sconto dovesse aumentare nel tempo prima della data di rilascio, quest'ultimo verrà applicato all'ordine.

Purtroppo però, entrambi i Complete Box Set di Dragon Ball saranno in lingua inglese.Per quanto riguarda le pubblicazione italiane, vi ricordiamo che la saga di Freezer è in arrivo nella Dragon Ball Full Color, edita da Star Comics.