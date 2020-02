Dragon Ball: l'Art Director di God of War dedica un'epica illustrazione 3D a Darbula

L'epopea di Dragon Ball è un'opera alla portata di tutti, una serie leggendaria che ha contribuito a formare la vena artistica di migliaia di disegnatori in tutto il mondo. Non è un caso, dunque, che l'Art Director di God of War abbia voluto omaggiare il capolavoro di Akira Toriyama con una straordinaria rappresentazione grafica.

Il gusto per il macabro e la passione per le creature mostruose hanno spinto Rafael Grassetti, noto direttore artistico presso il Santa Monica Studio di Sony, a dedicare un'illustrazione 3D a Darbula, il Re del mondo demoniaco sottomesso da Babidi nel suo folle piano di risvegliare Majin Buu. Proprio quest'ultimo personaggio, inoltre, era stato già il soggetto di una precedente opera dell'artista insieme a Cell.

Ad ogni modo, la scultura tridimensionale in questione, che potete ammirare in tutto il suo splendore in calce alla notizia, ritrae il Re dei demoni in una chiave che potremmo definire "umanizzata", in quanto ha tentato si spingere su un forte realismo. La rappresentazione tridimensionale ha riscosso un notevole successo nella community dedicata di Reddit, con numerosi commenti entusiasti del lavoro del noto Art Director di God of War. Ma a proposito di illustrazioni, cosa ne pensate di questo mash-up tra Goku e Iron Man?

E voi, invece, cosa ne pensate di questa scultura tridimensionale del talentuoso direttore artistico di Santa Monica Studio, Rafael Grassetti?