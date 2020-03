Dragon Ball: l'art director di God of War reimmagina Majin Buu e Babidi

L'immaginario di Dragon Ball ha accompagnato la formazione di moltissimi artisti e autori, complice la popolarità indiscussa del capolavoro di Akira Toriyama. Non è un caso, infatti, che persino l'Art Director di un celebre gioco targato Sony si sia lasciato influenzare dal franchise nipponico nei propri lavori.

Raf Grassetti, Art Director per God of War, non è un nome sconosciuto per i fan di Dragon Ball, grazie soprattutto alle illustrazioni in chiave realistica di Cell e Darbula. Dopotutto, il suo talento è stato notevolmente riconosciuto dai fan che hanno manifestato più volte il proprio apprezzamento alle creazioni dell'artista. In una delle rappresentazioni grafiche ispirate alla saga di Toriyama sensei, Grassetti ha immaginato nel suo iconico stile Majin Buu e Babidi.

L'immagine in questione, riportata e allegata in calce alla notizia, ritrae il buffo villain rosaceo insieme al suo perfido liberatore, Babidi. Ad ogni modo, è interessante notare come l'illustrazione ricordi vagamente un lavoro in computer grafica in alta qualità, segno dell'ottima cura e attenzioni ai dettagli manifestata dall'artista. Ne approfittiamo per ricordarvi, inoltre, che lo stesso Grassetti ha dedicato le sue ultime creazioni a Sonic, in occasione del ritorno al cinema del porcospino blu.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa rappresentazione artistica a cura dell'Art Director dell'ultimo capolavoro videoludico di Santa Monica Studios, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.