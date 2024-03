Dragon Ball, l'arte di Akira Toriyama: i 5 character design più belli del manga

Il character design in Dragon Ball rappresenta un'arte a sé stante. Trovare l'equilibrio perfetto per trasmettere l'essenza di un personaggio senza eccedere è un'impresa ardua. Il senso del design di Akira Toriyama riesce a varcare il confine tra l'iconico e il comico in modi diversi.

I personaggi di Dragon Ball sono immediatamente riconoscibili e trasmettono al pubblico informazioni su di loro ancor prima che questi pronuncino una sola parola. Un'abilità da non sottovalutare, considerando che questi design avrebbero influenzato i manga shōnen per sempre. Ecco alcuni design che sono entrati a far parte dell'immaginario collettivo:

Goku: l'archetipo dell'eroe shōnen moderno - Il design del protagonista è relativamente semplice, proprio perché è costruito seguendo la teoria secondo cui un personaggio dovrebbe essere riconoscibile dalla sua sola silhouette. L'aspetto di Goku, fin dall'infanzia, è rimasto senza tempo: semplice e immediatamente iconico, dai vestiti ai capelli. La tuta arancione e blu ha subito lievi modifiche nel corso degli anni, mentre i suoi capelli sono sempre stati gli stessi, ad eccezione delle forme Super Saiyan di Dragon Ball. Goku è probabilmente il personaggio, tratto da un manga, più riconoscibile di tutti i tempi, proprio per la sua semplicità e unicità.

Piccolo: un'evoluzione di stile e minaccia - Dopo Goku, Vegeta e Freezer, Piccolo è il quarto personaggio più riconoscibile di Dragon Ball. Il personaggio ha subito una notevole evoluzione nel corso della serie. Il design, composto dal turbante e il mantello, gli conferisce una silhouette distintiva, facendolo sembrare più massiccio di quanto non sia in realtà e accrescendo la sua aura regale. Piccolo è un esempio lampante di come un design malvagio possa ammorbidirsi nel tempo senza perdere la sua carica intimidatoria.

Bulma: l'evoluzione continua - Bulma, come Goku, è uno dei personaggi storici di Dragon Ball. È lei a dare inizio alla storia quando incontra un giovane Goku nella foresta. A differenza di molti altri personaggi, il suo design è in continua evoluzione nel fumetto, cambiando più volte anche all'interno di un unico arco narrativo. Dai capelli ai vestiti, Bulma è sempre stata uno dei personaggi più eclettici di Dragon Ball, sfoggiando look sempre nuovi e accattivanti.

Freezer: un design da cattivo - Il design di Freezer fa molto con molto poco. La sua forma finale è sicuramente la migliore, connotandolo come un alieno autentico e rifacendosi alle classiche forme "grigie" degli alieni della cultura pop. Tuttavia, tutte le trasformazioni di Freezer in Dragon Ball sono iconiche. La palette di colori, i lineamenti e la struttura compatta dovrebbero renderlo meno minaccioso, ma in realtà gli conferiscono un'aura di maestosa crudeltà. Freezer è stato disegnato per intimidire ed è proprio la semplicità del design la chiave del successo di questo personaggio.

Vegeta: la crescita di un personaggio - Quando il pubblico incontra Vegeta per la prima volta, indossa un'ingombrante armatura Saiyan, uno scouter e sorride come un bambino dispettoso. Arco dopo arco, l'armatura di Vegeta continua a subire delle modifiche nel design, finché non scompare del tutto nell'arco di Bu. Lentamente, passa dall'essere un malvagio e spietato soldato, a un padre e marito burbero ma premuroso, che arriva ad apprezzare la sua vita sulla Terra. Vegeta scopre che è il suo orgoglio a trattenerlo, e che il suo desiderio di potere è ciò che lo rende debole. Il suo design è fantastico perché riflette la realtà del suo personaggio.

