Dragon Ball: un'artista disegna tutti i personaggi apparsi nella serie fino ad oggi!

L'intramontabile successo dell'opera immortale di Akira Toriyama, Dragon Ball, ha fatto si che negli anni siano state realizzate un numero incredibile i fan art focalizzate su singoli personaggi, trasformazioni o momenti iconici della serie. È quindi sicuramente raro, vedere un lavoro così mastodontico come quello realizzato da un illustratore.

Stiamo parlando di Christopher Cayco, che ha realizzato una folle illustrazione che raccoglie, in un unico disegno, tutti i personaggi apparsi durante la serie dalla prima a Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, compresi la maggior parte dei lungometraggi legati alla serie.

All'interno dell notizia potete trovare sia il risultato finale del suo lavoro che un video che ci mostra tutto il processo di realizzazione, dal disegno alla colorazione. Si tratta sicuramente uno degli omaggi, di questo tipo, più imponenti che un fan abbia mai fatto per la serie, durata ormai oltre trent'anni.

Il meraviglioso lavoro di Cayco è inoltre disponibile per l'acquisto sul suo store al prezzo di 30 dollari (circa 26 euro), per la stampa più piccola, fino al 100 dollari (circa 88 euro) per quella più grande.

Nonostante ora sia difficile reggere il confronto, di recente abbiamo visto un'epica illustrazione di Dragon Ball e Godzilla, mentre alcuni giorni fa, il maestro Akira Toriyama è diventato cavaliere in Francia, in particolare un Cavaliere dell'Ordine delle arti e delle lettere, un'onorificenza che celebra le figure più importanti del mondo della letteratura.

Tra tutti i personaggi illustrati, voi quanti siete in grado di riconoscerne?