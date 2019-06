Dragon Ball: un artista della Justice League conferma la sua ispirazione al manga

Il manga e l'anime di Dragon Ball hanno dato vita, nel corso degli anni, ad un vero e proprio fenomeno culturale e artistico che ha ispirato ed emozionato molti appassionati delle storie di Akira Toriyama. Uno di questi è un artista della DC Comics, Jorge Jimenez.

Jimenez, attualmente disegnatore della Justice League, ha ammesso apertamente il suo amore verso Dragon Ball postando delle immagini sul suo profilo Twitter, all'interno delle quali è possibile notare una chiara somiglianza tra le due. L'autore ha infatti realizzato una tavola per la Justice League, in cui Superman sta per scagliare un poderoso pugno, ispirandosi allo storico momento in cui Gohan sta per sconfiggere Cell con la Kamehameha padre-figlio. Precisamente, la scena mostra Superman smarcarsi da una situazione pericolosa, mentre sferra un attacco ricordando suo figlio e suo padre adottivo, entrambi di nome Jonathan Kent.

Queste le parole del disegnatore:

"Voglio ringraziare tutti per il supporto e per le belle parole spese per questa tavola. Non è solo una semplice pagina, l'intera scena di Superman è stata scritta per lei. E' un chiaro tributo al manga che mi ha ispirato a disegnare e combattere duramente per ciò in cui credo."

Davvero di impatto le parole di Jimenez, che dimostra ancora una volta come la cultura orientale e occidentale possano essere complementari e ispirarsi a vicenda, facendo dell'arte lo strumento di comunicazione più potente che ci sia. L'autore della serie, Akira Toriyama, recentemente è divenuto Cavaliere di Francia, dando prova di come il suo lavoro sia riconosciuto anche a distanza di 20 anni.

