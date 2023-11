Dragon Ball e Attack on Titan invadono la Serie A: l'assurdo omaggio di Torino e Genoa

Un tempo una passione riservata a una ristretta nicchia, a oggi l'industria di anime e manga ha invaso persino i campi da calcio. Dopo la partnership tra Inter e Blue Lock, altri due club di Serie A si lasciano travolgere dalla passione. Dragon Ball e Attack on Titan hanno invaso gli stadi di Torino e Genoa!

Lo shonen del maestro Akira Toriyama è un fenomeno globale che va avanti da quasi quarant'anni. Con una tale fama, Dragon Ball ha raggiunto anche le partite di calcio. Spesso e volentieri, infatti, le tifoserie dei migliori club al mondo sfoggiano delle meravigliose coreografie che in qualche modo omaggiano l'opera. Non solo, anche i giocatori non di rado festeggiano le proprie reti replicando le gesta di Goku e delle tecniche più famose di Dragon Ball. Quello che è accaduto questa volta, però, è addirittura più assurdo e divertente.

Attraverso le pagine social ufficiali del club, il media manager del Torino F.C. ha pubblicato un meraviglioso artwork di Vegeta in granata. Nell'illustrazione, che trovate in calce all'articolo, troviamo il principe dei Saiyan con indosso la casacca del Toro e con una trasformazione particolare che celebra il club. Che sia un'anticipazione di una prossima trasformazione di Dragon Ball Super? Sarà forse Vegeta Ultra Toro a sconfiggere Black Freezer. Nel frattempo, i social del Torino F.C. invitano i tifosi al rewatch di Dragon Ball su Prime Video.

La mania Attack on Titan - The Final Season ha contagiato anche la città di Genova. Il Genoa Cfc ha omaggiato Attack on Titan. Sulle pagine social del club del Grifone rossoblu troviamo un particolare artwork di Eren Jaeger che celebra la vittoria della squadra per 1-0 con rete di Dragusin. Qualora il Genoa dovesse perdere il derby con la Sampdoria, scommetteremmo che Eren sarebbe capace di scatenare nuovamente il Rumbling.