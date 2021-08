Dragon Ball: l'attore Aaron Paul nei panni di Vegeta? Ecco come apparirebbe

Purtroppo l'avventura live-action di Dragon Ball è stata piuttosto sfortunata, con una trasposizione insufficiente e non in grado di mantenere salde tutte quelle caratteristiche che nel tempo hanno fatto del gioiellino di Akira Toriyama un vero capolavoro. Ma degli attori in carne ed ossa potrebbero mai interpretare i personaggi della serie?

Alcune illustrazioni hanno dimostrato che è possibile ricostruire nella realtà il volto dei protagonisti, ci ha provato un fan italiano con un fan-art dedicata a Vegeta. Ed è proprio interpretare il Principe dei Saiyan un'impresa tanto ardua quanto affascinante da realizzare, complessa sia per quanto riguarda il carattere che il design non certo comune.

Un artista, un certo americanaussie su Reddit, ha provato un'impresa quasi impossibile e ha provato a mettere nei panni di Vegeta un celebre attore, Aaron Paul, volto conosciuto soprattutto per Breaking Bad e Westworld. Il risultato è stato reso possibile grazie ad un'illustrazione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, e che ha trovato il riscontro positivo dei fan nonostante alcune licenze tecniche per ovvi motivi.

Secondo voi, invece, Aaron Paul sarebbe un buon candidato per interpretare Vegeta in un futuro live action? In caso contrario, diteci quale attore, a vostro avviso, sarebbe ideale nei panni del Principe dei Saiyan.