Dragon Ball: Aubameyang come Goku, il giocatore del Barcellona festeggia col teletrasporto

Le vicende di Dragon Ball sono conosciute in tutto il mondo tant'è che un'intera generazione è cresciuta insieme alle avventure di Goku e Vegeta. Non c'è da stupirsi che siano proprio i calciatori, di tanto in tanto, ad omaggiare la saga celebrando i goal con alcune iconiche pose dei personaggi.

LaLiga spgnola sembra molto legata a Dragon Ball e più di una volta la manifestazione calcistica spagnola è diventata virale a seguito di alcuni video e immagini esilaranti, come quella volta che un calciatore del Barcellona ha cambiato il proprio nome in Goku. La celebre squadra in questione, ad ogni modo, è tornata protagonista nelle scorse ore con una nuova celebrazione che ha fatto il giro del mondo, quella di Aubameyang.

Arrivato al Barcellona dopo un periodo difficile dall'Arsenal, il n°25 ha iniziato a farsi valere sul campo sotto la linea tecnica di Xavi che ha dato modo alla squadra di rilanciarsi dopo gli ultimi mesi difficili, soprattutto a livello finanziario. Ad ogni modo, l'attaccante ha celebrato uno dei suoi due goal contro il Real Madrid imitando una delle più celebri tecniche di Goku, il teletrasporto.

Lo stesso Aubameyang ha ricordato la scena postando lo scatto in questione accanto al protagonista di Dragon Ball, la stessa che potete recuperare in fondo alla pagina. E voi, invece, cosa ne pensate di questa trovata dell'attaccante del Barcellona che ha risposto alle accuse di essere un "giocatore finito". Fatecelo sapere con un commento qua sotto.