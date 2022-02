Dragon Ball: l'avventura di Goku torna nei nuovi shikishi targati Bandai Namco

L’enorme industria di manga e anime genera miliardi di yen grazie alla continua produzione di merchandise dedicato alle serie più popolari, e Dragon Ball, opera che si avvicina ai 40 anni di pubblicazione, ne è un esempio perfetto, anche per quanto riguarda la sfera collezionistica alla quale si aggiungerà a breve un nuovo set di shikishi.

Negli ultimi anni, anche in Italia, gli shikishi si sono rivelati un perfetto pezzo da collezione per molti appassionati, i quali spesso non si fanno sfuggire l’occasione di comprare una o più copie di queste speciali illustrazioni, derivate da un’antica tradizione artistica e pittorica giapponese. La nuova serie di shikishi ufficiali di Dragon Ball, di cui trovate qualche immagine promozionale nel post di @Baggie_Saiyan presente in fondo alla pagina, ritraggono diverse scene iconiche della storia di Son Goku, dando spazio anche ai suoi due figli Gohan e Goten.

Come mostra poi la prima illustrazione, non mancano i riferimenti alle ultime pellicole, infatti si nota sia un Gogeta Super Saiyan Blue, sia il Super Saiyan Leggendario Broly nel suo rinnovato design. Sebbene Bandai non abbia confermato l’arrivo degli shikishi al di fuori del Giappone, sarà possibile acquistare il set da rivenditori online.

