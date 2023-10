Dragon Ball, quanti avversari ha ucciso Piccolo? La lista completa!

Dragon Ball è un'opera che esalta valori come l'amicizia, la famiglia e la pace, eppure diversamente da shonen come ONE PIECE la morte è ben presente. Presentato come un arcinemico all'inizio della storia, salvo poi diventare uno dei più fidati Guerrieri Z, anche Piccolo è stato costretto a uccidere.

Erede del malvagio Re Piccolo, Piccolo si presenta agli appassionati con le peggiori aspettative. Al 23° Torneo Tenkaichi è il nemico numero uno, ma Goku riesce comunque a sconfiggerlo assicurando la pace sulla Terra. In seguito il Namekkiano si rintanerà allenandosi in attesa di vendetta, ma l'arrivo dei Saiyan scombussolerà i suoi piani. In attesa di scoprire le vittime da lui mietute, ecco tutte le uccisioni di Son Gohan in Dragon Ball.

È durante questo periodo di allenamento che Piccolo sviluppa il Makankosappo, una tecnica creata unicamente con lo scopo di uccidere Goku. Troppo lenta per poter essere effettivamente utile, trovò applicazione durante il combattimento con Radish. Mentre Goku tratteneva suo fratello maggiore, Piccolo uccise entrambi con un sol colpo. La prima uccisione di Piccolo è quella di Goku e Radish, ma quel momento lo cambierà per sempre. Diventerà infatti il maestro di Son Gohan, con cui svilupperà un rapporto di fratellanza.

Ormai dalla parte dei buoni, Piccolo torna a uccidere durante l'ascesa di Vegeta e Nappa. Durante questo arco narrativo si limitò comunque a uccidere un Saibaman che stava attaccando Gohan. Da quel momento in poi, Piccolo non ucciderà più, almeno canonicamente.

Se nel canone di Akira Toriyama Piccolo si limita alle uccisioni citate, nei film originali di TOEI Animation invece non si risparmia. Piccolo uccide Sansho, i bio-uomini del dottor Wheelo, la fanteria di Slug, Wings, lo squadrone corazzato di Cooler e le sue guardie ciclopiche, e infine Hatchiyack. Piccolo potrebbe tornare a uccidere in Dragon Ball Daima?