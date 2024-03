Dragon Ball, da bambino ingenuo a eroe: il grande percorso di vita di Goku

Goku ha intrapreso un percorso incredibile, trasformandosi da un ragazzo isolato dal resto del mondo al più grande difensore della Terra. Nel corso del tempo il protagonista di Dragon Ball ha dovuto cambiare modi e maniere per integrarsi bene nella società, superando l’ingenuità giovanile e diventando un protettore con grandi responsabilità.

Ripercorriamo la sua evoluzione in una serie di cambiamenti piuttosto rilevanti, e iniziamo con la costatazione di un significativo incremento della sua forza e preparazione in qualità di combattente. Quando era ancora un ragazzo Goku non era nemmeno in grado di volare, e ora ha raggiunto trasformazioni e tecniche che lo pongono quasi a parità di un dio in termini di potenza e abilità. La consapevolezza raggiunta sul campo di battaglia l’ha inoltre tramutato da studente a maestro, prima per Gohan, durante la saga degli androidi, e poi per Ub alla fine di Z.

La crescita sul campo di battaglia ha richiesto anche una crescita dal punto di vista mentale e tattico, sebbene Goku non sia mai stato un grande stratega. Possiamo, però, dire che oltre al fisico Goku ha allenato il suo spirito per sostenere situazioni difficili e complicate. Per questo ora fa più affidamento sulla sua predisposizione alla battaglia piuttosto che su strumenti, come il bastone Nyoi della serie originale. Conoscere la verità sulle sue origini è stato inizialmente difficile da accettare, visti soprattutto i modi barbari e violenti dei Saiyan, ma col tempo Goku è riuscito a trarre il meglio dalle sue caratteristiche razziali, diventando persino il primo a raggiungere lo stadio leggendario del Super Saiyan.

Dal punto di vista relazionale e sociale, poi, Goku ha attraversato, se possibile ancora più cambiamenti, subendo una trasformazione impressionante. Cresciuto con Son Gohan, isolato dalla società, Goku non aveva idea delle differenze tra ragazzi e ragazze, a tal punto da annusare Bulma al loro primo incontro. Appariva, in sostanza, come un selvaggio. Col passare del tempo e con l’istaurazione di relazioni durature con Bulma, il Maestro Muten, Crilin e altri, Goku ha sviluppato le sue capacità sociali, integrandosi sempre di più nel mondo e arrivando a costruire una famiglia con Chi Chi. Nonostante sia assente per la maggior parte del tempo da casa, Goku ha comunque sviluppato un maggior senso di responsabilità non solo nei confronti della sua famiglia, ma del mondo intero, arrivando a difenderlo a costo della propria vita.

In conclusione, ricordiamo che il manga di Dragon Ball Super andrà in pausa dopo l’uscita del capitolo 103, prevista per il 20 marzo 2024 su MangaPlus.

