Dragon Ball: Bardak diventa il protagonista della livrea di un'Alfa Romeo in questa foto

Dragon Ball è ovunque. Con decenni di storia alle spalle, l'opera di Akira Toriyama ha raggiunto tutti e cresciuto intere generazioni. C'è chi è cresciuto a pane e Goku e ora mostra la sua passione a tutto il mondo, in modi pensabili e impensabili. I disegni su carta o in digitale non sono infatti l'unico modo per esprimersi.

Ci sono tanti altri supporti oggigiorno che possono essere utilizzati per realizzare dei disegni, come mostra un fan di Dragon Ball su Reddit. In una foto, un'Alfa Romeo con targa canadese ha come livrea posteriore un'immagine di Bardak, il padre di Goku. Il saiyan occupa il lato destro del retro dell'auto, con il suo occhio sinistro che finisce in concomitanza con il fanale posteriore, quasi a voler dare l'idea di uno scouter rosso piazzato proprio lì.

Per il resto, è il Bardak che abbiamo visto nello special Le Origini del Mito, la prima versione del padre di Goku e che ora è stata pesantemente rivista nel manga di Dragon Ball Super, oltre che in altri special. Vi piacerebbe avere una livrea simile per la vostra auto, magari con qualche altro personaggio di Dragon Ball? E a questo proposito, non perdetevi l'illustrazione di Bardak Cavaliere dello Zodiaco con l'armatura d'oro del Sagittario.