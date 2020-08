Dragon Ball: Bardak raggiunge il Super Saiyan 4 in un'epica illustrazione

Durante tutta l'epopea di Dragon Ball, diverse parentesi sono state riservate a quel saiyan che, fino alla fine, ha tentato di proteggere il proprio pianeta dalla spietata malvagità di Freezer. Bardak si è rinnovato molte volte durante il corso della storia, eppure la sua figura resta tuttora criptica ed enigmatica.

L'ultima evoluzione del suo personaggio l'ha affrontata Dragon Ball Super: Broly che, attraverso un flashback dedicato, ha reinterpretato la storia del papà di Goku per approfondire il suo passaggio da eroe a padre. L'ultimo film di casa Toei Animation ha un po' mutato la personalità di Bardak mostrata anni addietro nell'omonima pellicola intitolata "Le origini del mito", senza tuttavia snaturare l'ambiguità dello speciale OAV "Episodio di Bardak".

Il minutaggio a lui dedicato, tuttavia, non ha fatto altro che incrementare il desiderio dei fan di continuare a vederlo all'opera per conoscere meglio quel saiyan che ha dato la propria vita per il proprio pianeta e guadagnare tempo per la fuga del figlio. Ed è per questo, infatti, che i fan continuano a omaggiarlo saltuariamente in splendide rappresentazioni artistiche, l'ultima delle quali curata da un certo HomeLandeRrr, che ha immaginato il personaggio nella forma di Super Saiyan 4. Come potete notare voi stessi dall'illustrazione allegata in calce, l'aspetto del noto eroe non cambia radicalmente da quello di Goku, fatta eccezione per l'iconica cicatrice e un aspetto decisamente più severo.

