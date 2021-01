Dragon Ball: Bardak Super Saiyan è canonico? Facciamo chiarezza

Ancora oggi il franchise di Dragon Ball non ha dimenticato quel saiyan che, prima di morire, tentò in tutti i modi di impedire che Freezer distruggesse il Pianeta Vegeta. In DB Super: Broly, TOEI Animation ha persino dedicato un flashback sul personaggio, analizzando la sua storia in quanto padre anziché un eroe.

Eppure, all'interno del franchise spicca il celebre Dragon Ball Z: Episode of Bardak, una puntata speciale che adatta in forma animata il manga omonimo e spin-off di Naho Oishii che venne persino serializzato tra le pagine di V-JUMP, la rivista che ospita le vicende di DB Super. Ma possiamo davvero considerare canonica questa storia?

A svelare cosa sia realmente "Episode of Bardak" fu lo stesso autore attraverso una nota nell'introduzione dell'edizione Super Kanzenban che qui segue:

"Ho registrato "Una Solitaria, Battaglia Finale" in un video, e mentre lo riguardavo più e più volte da bambino mi veniva sempre da piangere per via dei suoi rimpianti e per la paura di Freezer. Per questo sono stato super felice di poter disegnare una storia what-if dedicata a Bardak! Voglio infatti che Bardak possa continuare ad avere un ruolo importante nei video e nei giochi di carte da questo momento."

L'espressione "What-If" non lascia spazio ad alcun dubbio: Episode of Bardak non è canonico, bensì una storia alternativa sulla storia del personaggio per riportare in auge la sua figura in ottica di merchandinsing. A riprova di ciò, nell'episodio speciale in questione il coinvolgimento di Toriyama fu davvero minimo tant'è che fornì soltanto il character design di Chilled. Ad ogni modo, un'apparizione canonica di Bardak l'abbiamo in Dragon Ball Super dove ha fatto la sua apparizione nella recente saga di Granolah, seppur soltanto in un flashback.